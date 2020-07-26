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    Власти КНДР впервые заявили о случае подозрения на коронавирус

    26 Июля 2020, 09:15

    ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ – В КНДР первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в городе Кэсон, расположенный у границы с Южной Кореей. Инфекцию подозревают у перебежчика, вернувшегося в КНДР из Республики Корея 19 июля после «незаконного пересечения демаркационной линии», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Центрального телевидения Китая (CCTV).

    В сообщении CCTV говорится, что медицинский осмотр верхних дыхательных путей и анализ крови пациента показывают, что данный случай следует оценивать как подозрение на коронавирус.

    Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в субботу на чрезвычайном расширенном заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) лидер КНДР Ким Чен Ын объявил чрезвычайное положение в этом регионе и о переходе государственной противоэпидемической системы к состоянию максимальной готовности. 24 июля в городе Кэсон был введен режим локдауна, его районы были изолированы друг от друга.

    Подозреваемый на коронавирус находится в изоляции, осуществляются поиск и взятие на учет всех лиц, которые контактировали с ним, и тех, кто бывал в Кэсоне.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Корея Общество
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