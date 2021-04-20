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    Власти Китая протестируют цифровой юань во время зимних Олимпийских игр

    20 Апреля 2021, 08:51

    БОАО. КАЗИНФОРМ – Во время предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине мы обеспечим доступ к цифровому юаню иностранным гражданам. С таким заявлением на одной из панельных сессий в рамках Боаоского азиатского форума выступил заместитель главы Народного банка Китая (НБК, Центробанк) Ли Бо, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы рассматриваем больше сценариев и больше городов для пилотных проектов использования цифрового юаня. Во время зимних Олимпийских игр в Пекине мы обеспечим доступ к нему иностранным гражданам», - отметил Ли Бо.

    «Усилия по продвижению цифрового юаня направлены на внутреннее пользование. Что касается интернационализации цифрового юаня, то мы много раз говорили, что это естественный процесс, и наша цель не состоит в том, чтобы заменить другие международные валюты. Наша цель – позволить рынку сделать выбор», - подчеркнул он.

    Он сообщил, что Китаю следует дальше развивать инфраструктуру цифрового юаня и экосистему, включая технологии, повышать безопасность и надежность, а также создать соответствующую нормативно-правовую базу для его применения.

    По его словам, с точки зрения дальнейшей интернационализации цифрового юаня Китай будет работать с международными партнерами над созданием долгосрочного решения для трансграничных платежей.

    Начиная с октября прошлого года, Центробанк Китая протестировал цифровой юань в ряде регионов страны, в частности, в городах Пекин, Шэньчжэнь, Сучжоу и Чэнду.

    Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Экономика Олимпиада Китай Общество
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