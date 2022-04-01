Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Власти Казахстана не могут ограничивать соцсети – Айдос Сарым

    1 Апреля 2022, 11:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Власти Казахстана не могут ограничивать социальные сети. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым в интервью на YouTube-канале Бибигуль Жексенбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане социальные сети стали хорошим средством для общения. Многие люди зарабатывают благодаря социальным сетям. Некоторые, благодаря этому, становятся известными, а для некоторых это развлечение. Только в Instagram около 8 млн человек. В такое время, когда в стране проводятся масштабные реформы, когда идет выбор, никакой здравомыслящий политик не пойдет на ограничение социальных сетей. И не позволит их ограничивать», – сказал А.Сарым.

    По его словам, Правительство не имеет никакой возможности удалять какой-либо контент из социальных сетей.

    «Эта возможность есть у собственников компаний. У каждой социальной сети есть свои требования и свои правила. Наше Правительство или суд может сообщать о контенте, который противоречит требованиям социальных сетей. События последнего времени в нашей стране, похоже, повышают спрос на традиционные медиа. Пройдет время и Facebook, и Instagram. Например, сейчас многие переходят в Tik-Tok. Это конкурентная среда, мы еще увидим много нового», – сказал мажилисмен.

    В ходе интервью А.Сарым ответил на вопросы, касающиеся проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», который 9 марта текущего года был одобрен Мажилисом во втором чтении.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Интернет Мажилис Общество Кибербуллинг
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чудесное спасение: крошечных бельчат выкормила жительница Петропавловска
    Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО