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    Власти Германии обвинили Tesla в утечке данных

    29 Мая 2023, 14:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - У немецких властей есть серьезные признаки возможных нарушений защиты данных со стороны Tesla (NASDAQ:TSLA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNBC.

    Американский производитель электромобилей не смог должным образом защитить данные клиентов, сотрудников и деловых партнеров – более 100 гигабайт конфиденциальных данных стали объектом утечки.

    Надзорный орган по защите данных в Нидерландах, где расположена европейская штаб-квартира Tesla, был проинформирован об этом случае. Более того, Tesla также подала предварительный отчет властям Нидерландов по этому вопросу.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Германия Мировые новости
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