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    Власти Германии намерены сделать обязательной вакцинацию от COVID-19

    3 Декабря 2021, 09:29

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Германия ужесточит требования к непривитым от COVID-19 жителям к февралю 2022 года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Четвертая волна должна быть остановлена быстро», - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, объявляя новые санитарные меры в четверг. Правительство ФРГ надеется, что количество заражений удастся снизить в ближайшее время.

    Согласно новым правилам, непривитым жителям будет запрещен доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых супермаркетов. Кроме того, значительно «сужается» социальный круг непривитых граждан – разрешено принимать до двух человек вне семьи.

    При этом тем жителям ФРГ, кто пока не вакцинирован, уже ограничен вход в бары и рестораны.

    Власти Германии также подтвердили, что Бундестаг обсудит возможность введения обязательной вакцинации в стране к февралю 2022 года.

    «Поскольку требование о вакцинации должно вступить в силу в феврале, у людей еще есть достаточно времени, чтобы сделать прививки от коронавируса», - сказала А.Меркель.

    «Мы надеялись, что будет достаточно сделать вакцинацию необязательной. Но вакцинация - единственный выход из пандемии, и поэтому мы должны принять решение о ее обязательности», - добавила она.

    Число инфицированных COVID-19 в Германии в последние недели быстро растет, как и в соседних Нидерландах и Бельгии.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Германия Общество Коронавирус в мире Вакцинация
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