Власти Германии намерены сделать обязательной вакцинацию от COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Германия ужесточит требования к непривитым от COVID-19 жителям к февралю 2022 года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Четвертая волна должна быть остановлена быстро», - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, объявляя новые санитарные меры в четверг. Правительство ФРГ надеется, что количество заражений удастся снизить в ближайшее время.
Согласно новым правилам, непривитым жителям будет запрещен доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых супермаркетов. Кроме того, значительно «сужается» социальный круг непривитых граждан – разрешено принимать до двух человек вне семьи.
При этом тем жителям ФРГ, кто пока не вакцинирован, уже ограничен вход в бары и рестораны.
Власти Германии также подтвердили, что Бундестаг обсудит возможность введения обязательной вакцинации в стране к февралю 2022 года.
«Поскольку требование о вакцинации должно вступить в силу в феврале, у людей еще есть достаточно времени, чтобы сделать прививки от коронавируса», - сказала А.Меркель.
«Мы надеялись, что будет достаточно сделать вакцинацию необязательной. Но вакцинация - единственный выход из пандемии, и поэтому мы должны принять решение о ее обязательности», - добавила она.
Число инфицированных COVID-19 в Германии в последние недели быстро растет, как и в соседних Нидерландах и Бельгии.