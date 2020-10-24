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    Власти европейских стран ужесточают карантинные меры из-за распространения COVID-19

    24 Октября 2020, 23:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Власти европейских стран ужесточают карантинные меры в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    В Португалии одобрен закон об обязательном ношении масок на улице и введен запрет на проведение свадеб, крестин и других массовых семейных мероприятий. 2 ноября объявлено в стране днем национального траура по умершим от COVID-19.

    В итальянском регионе Кампания губернатор объявил о введении комендантского часа на выходные в связи с Хэллоуином. На ближайшие две недели в этом южном регионе, включая Неаполь, будут закрыты школы.

    В Греции в районах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 вводится комендантский час, ношение масок становится обязательным не только в закрытых помещениях, барах и ресторанах, но и в открытых общественных пространствах.

    В Чехии закрыты школы, рестораны, спортивные клубы, а так же ряд предприятий по оказанию услуг населению. Продовольственные магазины и аптеки остаются открытыми. Ношение масок становится обязательным.

    В Болгарии власти призвали студентов медиков оказать помощь больницам, где не хватает медицинского персонала. Правительство республики продлил режим чрезвычайной эпидемической ситуации до конца ноября. В стране введен строгий масочный режим.

    Власти Словакии вводят ограничения на передвижение граждан: покидать дом можно будет только имея на то вескую причину. Старшеклассников с понедельника переводят на дистанционное обучение.

    Напомним, во Франции за последние сутки зафиксировано 42 032 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Также сегодня стало известно о том, что коронавирусной инфекцией заболел Президент Польши Анджей Дуда. Кроме того, Министерство здравоохранения Италии заявило в пятницу, что COVID-19 продолжает распространяться по стране: за последние 24 часа было зарегистрировано 19 143 новых случая заражения.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение Греция Италия
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