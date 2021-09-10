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    Власти Египта оплатят медрасходы заболевших COVID-19 туристов

    10 Сентября 2021, 11:56

    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Власти Египта заявили, что оплатят медицинские расходы туристов, если у них во время отдыха обнаружат коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Если болезнь протекает в легкой форме и госпитализация пациента не требуется, расходы будет возмещать отель, в котором проживает отдыхающий. Если заболевшему необходима помощь врачей в режиме стационара, то все расходы покрывает правительство. Бесплатное лечение путешественникам с COVID-19 обеспечат в государственных больницах Шарм-эш-Шейха, Хургады или Каира.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туризм Здравоохранение Египет Коронавирус в мире Мировые новости
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