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    Власти Чехии выдали Казахстану экс-менеджера СПК «Алматы»

    7 Октября 2019, 16:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Власти Чехии выдали Казахстану подозреваемого в хищениях экс-менеджера АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудниками прокуратуры Алматы совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматы для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован из Чешской Республики Иконников Сергей Анатольевич», - сообщили в надзорном ведомстве.

    Бывший руководитель департамента продовольственной безопасности АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» подозревается в хищении вверенного ему имущества в особо крупном размере.

    С марта 2017 года Сергей Иконников находился в международном розыске.

    Министерство юстиции Чешской Республики удовлетворило запрос о выдаче Республике Казахстан фигуранта, он водворен в следственный изолятор Алматы.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Суды Генпрокуратура
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