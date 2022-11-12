Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Власти Брюсселя усиливают меры безопасности в районе недавнего убийства полицейского

    12 Ноября 2022, 23:23

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Мэры двух коммун Брюссельского столичного региона временно ограничили деятельность коммерческих объектов в связи с резонансным убийством полицейского в Бельгии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В четверг вечером в результате ножевого ранения в шею скончался полицейский, а его напарник был тяжело ранен и доставлен в больницу. По данным местной прессы, полицейский патруль подвергся нападению мужчины в районе Северного вокзала г.Брюсселя. Позже нападавший был нейтрализован другими офицерами, прибывшими на место преступления.

    Произошедшее событие вызвало резонанс в стране. Профсоюз полиции VSOA призвал власти к более строгим мерам в отношении преступлений против сотрудников правопорядка. В понедельник 28 ноября, профсоюзы полицейских организуют национальную демонстрацию в Брюсселе, чтобы осудить насилие в отношении полиции.

    В то же время мэры двух коммун Схаарбек и Синт-Йост-тен-Ноде, где произошел инцидент, издали указы, запрещающие коммерческую деятельность в их районе. Речь идет о закрытии ночных увеселительных заведений с 1:00 до 6:00 ночи.

    Власти муниципалитетов надеются, что таким образом обеспечат восстановление общественного порядка в этом районе.

    Мэр Синт-Юст-тен-Ноде Эмир Кир сказал журналистам: «Мы уже приложили ощутимые усилия, чтобы попытаться сделать наш район безопасным. Теперь нам необходимо активизировать эти усилия еще больше».

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия МВД РК Европа Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду