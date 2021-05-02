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    Власти Австралии пригрозили тюрьмой за въезд из Индии

    2 Мая 2021, 14:00

    КАНБЕРРА. КАЗИНФОРМ - Правительство Австралии с понедельника, 3 мая, временно запретит въезд в страну гражданам, которые в течение последних двух недель посещали Индию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Как отмечается в заявлении министра здравоохранения Австралии Грега Ханта, такое решение было принято после совещания правительства в связи с обострившейся ситуацией с Covid-19 в Индии.

    Запрет распространяется на всех граждан, включая австралийцев. Его нарушение может повлечь за собой штраф от 33 до 66 тыс. австралийских долларов (от 25,5 до 51 тыс. долларов США) и даже лишение свободы до пяти лет, заявил министр. Свое решение правительство намерено пересмотреть 15 мая, в зависимости от эпидемиологической обстановки в Индии его могут отменить.

    Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день общее число инфицированных коронавирусом в Австралии составляет 29,8 тыс. человек.

    Ранее на этой неделе премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о приостановке авиасообщения с Индией. К таким же мерам прибегли власти и многих других стран. В частности, Британия внесла Индию в список наиболее опасных стран, ограничив авиасообщение и введя обязательный карантин для всех приезжающих.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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