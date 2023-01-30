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    Власти Австралии ищут опасную радиоактивную капсулу, потерянную при транспортировке

    30 Января 2023, 01:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Западной Австралии власти ищут радиоактивную капсулу, утерянную при транспортировке с места добычи полезных ископаемых. В пятницу было выпущено экстренное предупреждение, в котором жителей просят быть начеку, не прикасаться к капсуле и сообщать обо всем, что похоже на пропавший материал, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщается на сайте департамента здравоохранения Западной Австралии, капсула размером всего 6 на 8 миллиметров, круглая, серебристая. Она содержит небольшое количество радиоактивного цезия-137, вещества, используемого при добыче полезных ископаемых.

    По данным департамента пожарной охраны и аварийно-спасательных служб Западной Австралии, капсула пропала при транспортировке между рудником к северу от шахтерского городка Ньюман и Малагой, пригородом мегаполиса Перт, в период с 10 по 16 января.

    Население призывают не трогать капсулу.

    Доктор Эндрю Робертсон, главный санитарный врач и председатель Радиологического совета, подчеркнул, что первоочередной задачей является поиск и безопасное хранение материала для защиты населения и предупреждение населения об опасностях для здоровья.

    «Воздействие этого вещества может вызвать радиационные ожоги или облучение — если люди увидят капсулу или что-то похожее, держитесь подальше от нее и не подпускайте к ней других. Не трогайте и не поднимайте его», — предупредил главсанврач.

    Общественность просят при находке немедленно сообщить в департамент пожарной и аварийной службы.

    Главный суперинтендант департамента пожарной и аварийной службы Дэвид Гилл (DFES) сообщил, что ведутся активные поиски опасного материала.

    «Межведомственная группа по управлению инцидентами, состоящая из DFES, министерства здравоохранения, полиции и экспертов в данной области, уточняет маршрут и остановки, сделанные во время путешествия с севера Ньюмана. Начало и конец пути транспортировки — рудник к северу от Ньюмена и транспортная база в северо-восточном пригороде Перта — были в числе мест, обыскиваемых вчера и сегодня. Мы также прочесываем дороги и другие участки в зоне поиска», - сообщил он.


    Фото: ww2.health.wa.gov.au

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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