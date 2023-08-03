Власти Афганистана просят Казахстан применить льготный тариф на афганские товары

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Власти Афганистана просят Правительство Казахстана применить льготный тариф на афганские товары, экспортируемые в нашу страну. Об этом заявил министр коммерции и индустрии Афганистана Нуриддин Азизи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Афганистан за короткий срок вышел на полное самообеспечение, благодаря производству десятков отечественных товаров. Создаются и растут сотни наименований нашей промышленной продукции. Мы просим Казахстан применить льготный тариф на товары Афганистана, экспортируемые в вашу страну в целях поддержки отечественной промышленности Афганистана», - сказал на казахстанско-афганском бизнес-форуме Нуриддин Азизи.

Также власти Афганистана в целях поддержки населения и частного сектора просят предоставить специальные скидки на цену пшеницы и муки, импортируемые в Афганистан из Казахстана.

Ранее сообщалось, что Казахстан заинтересован в сохранении сложившихся торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с Афганистаном. Торговля между странами за 6 месяцев текущего года составила 343,6 млн долларов. Из них 334,5 млн долларов принадлежит казахстанскому экспорту. Для Казахстана Афганистан является доминирующим рынком муки, на который приходится 70% от общего объема экспорта муки. Планируется экспортировать казахстанские товары в Афганистан на 500 млн долларов.