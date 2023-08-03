Власти Афганистана намерены выдавать визы для предпринимателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Власти Афганистана намерены выдавать визы для предпринимателей. Об этом заявил министр коммерции и индустрии Нуриддин Азизи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше правительство имеет сильную политическую волю и решимость в отношении экономических, двусторонних и региональных торговых целей, мы надеемся, что геоэкономическое положение Афганистана будет лучше использоваться на благо Афганистана и региона», - сказал на казахстанско-афганском бизнес-форуме Нуриддин Азизи.

По его словам, создание воздушного коридора, открытие представительств банков наших стран на территории обеих стран, создание пунктов выдачи виз для предпринимателей, проведение деловых встреч, выставок и конференций, создание общего пространства, сокращение сроков перевозок грузов в Казахстан и устранение других существующих барьеров для торговли и транзита из Республики Казахстан приближает этот вопрос к реальности.

«На наш взгляд, важнейшая причина экономического роста и повышения качества жизни людей во многих странах связана с их промышленным развитием. Понимая важность этого сектора, Министерство промышленности и торговли Исламского Эмирата Афганистан сделало его рост своим приоритетом», - отметил Нуриддин Азизи.