Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Власти Афганистана намерены выдавать визы для предпринимателей

    3 Августа 2023, 14:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Власти Афганистана намерены выдавать визы для предпринимателей. Об этом заявил министр коммерции и индустрии Нуриддин Азизи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наше правительство имеет сильную политическую волю и решимость в отношении экономических, двусторонних и региональных торговых целей, мы надеемся, что геоэкономическое положение Афганистана будет лучше использоваться на благо Афганистана и региона», - сказал на казахстанско-афганском бизнес-форуме Нуриддин Азизи.

    По его словам, создание воздушного коридора, открытие представительств банков наших стран на территории обеих стран, создание пунктов выдачи виз для предпринимателей, проведение деловых встреч, выставок и конференций, создание общего пространства, сокращение сроков перевозок грузов в Казахстан и устранение других существующих барьеров для торговли и транзита из Республики Казахстан приближает этот вопрос к реальности.

    «На наш взгляд, важнейшая причина экономического роста и повышения качества жизни людей во многих странах связана с их промышленным развитием. Понимая важность этого сектора, Министерство промышленности и торговли Исламского Эмирата Афганистан сделало его рост своим приоритетом», - отметил Нуриддин Азизи.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Бизнес Экономика Афганистан Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Прием заявок на включение в реестр субъектов социального предпринимательства стартует в Астане
    ДГД вернули предпринимателю из Атырауской области 82 млн тенге
    Дизайн-код: столичные бизнесмены жалуются на незаконный демонтаж вывесок
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области