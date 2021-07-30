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    Владислав Яковлев завершил выступление на Олимпиаде в Токио

    30 Июля 2021, 07:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио завершились финальные заплывы по академической гребле среди мужчин в финале D, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Казахстан в этом виде программы представил Владислав Яковлев.

    По итогам заплыва казахстанец расположился на первом месте, показав время 7:03.37. Таким образом, в финальном протоколе казахстанец стал 19-м.

    Напомним, что атлеты в группе D разыгрывали между собой право на 19-24 места.

    Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 30 июля можно здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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