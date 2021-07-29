Владислав Яковлев стал пятым в соревнованиях по академической гребле на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпиаде в Токио завершились полуфинальные соревнования по академической гребле. Владислав Яковлев показал пятый результат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Казахстан на этих соревнованиях представлял Владислав Яковлев.

В своём заплыве Яковлев показал пятый результат.

Завтра, 30 июля, казахстанский спортсмен примет участие в финале D. Спортсмены в группе D разыграют между собой право на 19-24 места.

Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 29 июля можно здесь.

Фото: НОК Казахстана, Владислав Семенов