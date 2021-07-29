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    Владислав Яковлев стал пятым в соревнованиях по академической гребле на Олимпиаде

    29 Июля 2021, 09:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпиаде в Токио завершились полуфинальные соревнования по академической гребле. Владислав Яковлев показал пятый результат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Казахстан на этих соревнованиях представлял Владислав Яковлев.

    В своём заплыве Яковлев показал пятый результат.

    Завтра, 30 июля, казахстанский спортсмен примет участие в финале D. Спортсмены в группе D разыграют между собой право на 19-24 места.

    Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 29 июля можно здесь.

    Фото: НОК Казахстана, Владислав Семенов

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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