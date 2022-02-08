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    Владислав Киреев: Гонка в Пекине стала одой из самых удачных в моей карьере

    8 Февраля 2022, 21:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На Олимпиаде в Пекине состоялась мужская индивидуальная гонка. Казахстанский биатлонист Владислав Киреев завершил ее с 25-м результатом. В интервью Национальному олимпийскому комитету РК он прокомментировал свое выступление, передает МИА «Казинформ».

    « Гонка прошла хорошо. Для меня Игры в Пекине стали первыми в карьере. Я не допустил ни одного промаха. И могу назвать этот старт одним из самых удачных. Также сегодня очень хорошо работали лыжи, за что спасибо сервис-группе. Все сегодня сложилось. В первые дни было ужасно холодно. Сегодня потеплее. Плюс особо сильного ветра не было. Это позволяло стрелять без каких-либо проблем. Не могу сказать, что трасса тяжелая. Просто нет участков, где можно было бы отдохнуть. В основном равнина, где нужно постоянно работать. В целом, я доволен», - сказал В. Киреев.

    Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана

    Автор:

    Ринат Дусумов

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