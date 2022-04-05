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    Владимир Зеленский заявил, что Киев заинтересован в прозрачном расследовании событий в Буче

    5 Апреля 2022, 11:46

    КИЕВ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что заинтересован в полном и прозрачном расследовании событий в населенном пункте Буча под Киевом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «Мы заинтересованы в максимально полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу. Мы обеспечили максимальный доступ журналистов к Буче и другим освобожденным городам Украины, сотням журналистов со всего мира. И мы заинтересованы в том, чтобы там побывали тысячи журналистов, как можно больше журналистов», - сказал он в видеообращении, опубликованном во вторник его офисом.

    В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче.

    Напомним, Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Буче.


    Фото: tass.ru

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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