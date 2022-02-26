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    Владимир Зеленский согласился на предложение Президента РФ и готов говорить о мире

    26 Февраля 2022, 08:29

    КИЕВ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Президент Украины Владимир Зеленский согласился на предложение российского лидера Владимира Путина и готов говорить о мире и прекращении огня. Как сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, консультации о времени и месте переговоров идут в эти часы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «Приходится опровергнуть утверждения, что мы отказались вести переговоры. Украина была и остается готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы согласились на предложение президента РФ», - написал Сергей Никифоров в пятницу в сети Facebook. «Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса, - отметил он. - Чем раньше начнутся переговоры, тем больше будет шансов восстановить нормальную жизнь».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной российскую делегацию. Позднее Песков отметил, что украинская сторона в ответ на идею провести переговоры в белорусской столице предложила вместо нее Варшаву, а затем ушла со связи.

    Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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