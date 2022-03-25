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    Владимир Зеленский попросил Евросоюз не медлить с принятием Украины

    25 Марта 2022, 10:07

    КИЕВ. КАЗИНФОРМ – Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европейскому союзу (ЕС) нельзя запаздывать с решением о принятии страны в сообщество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Президента Украины.

    «А теперь мы с вами строим путь для вступления Украины в Европейский союз. Здесь я вас прошу не запаздывать с решением, пожалуйста. <...> Вы видите, кто чего достоин, что Украина уже должна стать членом ЕС в ближайшее время <...>, у нас есть этот шанс», - сказал он в обращении к Евросовету, видоезапись которого была размещена в пятницу в Telegram-канале президента Украины.

    «Литва – за нас, Латвия – за нас, Эстония, Польша (так же). Франция, (президент) Эмманюэль (Макрон), я очень верю, что вы будете за нас», - заметил Зеленский.

    «Венгрия – я хочу остановиться здесь и скажу открыто в первый и последний раз. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенная держава», - продолжал президент Украины. Обращаясь на «ты» к премьер-министру республики Виктору Орбану, Зеленский обвинил его в том, что тот колеблется «вводить санкции (против России) или нет, пропускать оружие (через свою территорию для Украины) или нет» и «торговать ли с Россией или нет».

    «Нет времени колебаться, уже время решать. Мы верим в вас, нам нужна ваша поддержка, мы верим в твой народ, мы верим в Европейский союз. И мы верим, что в решающий момент Германия также будет с нами», - сказал президент.

    Ранее Зеленский утверждал, что Еврокомиссия определится с вопросом предоставления Украине членства в Евросоюзе в течение нескольких месяцев. В конце февраля он обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении страны к сообществу. 1 марта глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что заявка на вступление страны в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Украина Евросоюз Мировые новости
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