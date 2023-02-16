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    Владимир Зеленский поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь для Украины

    16 Февраля 2023, 23:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь, передает МИА «Казинформ».

    «Провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Обсудили сотрудничество на международных площадках. Также поблагодарил Казахстан за гуманитарную помощь для Украины», – написал Владимир Зеленский в Telegram.

    Ранее сообщалось о том, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной.

    Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

    Автор:

    Ринат Дусумов

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