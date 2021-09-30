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    Владимир Путин выразил готовность в содействии Казахстану в возведении АЭС

    30 Сентября 2021, 14:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РФ Владимир Путин выразил готовность в содействии Казахстану в возведении и эксплуатации атомных электростанций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В области мирного атома, мой казахстанский коллега и друг сказал об этом, мы внимательно смотрим за планами наших соседей, наших друзей, союзников, в том числе и в Казахстане по развитию атомной энергетики. Я сказал, что попытаюсь сформулировать предложение на те тезисы, с которыми выступил Президент Казахстана. Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения», - сказал Владимир Путин, выступая на ХVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

    Президент России пояснил, что речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна, но не только.

    «Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики. Влияние АЭС на загрязнение воздуха ничтожно мало, российские специалисты добиваются последовательного снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии, вводя в эксплуатацию эффективные газоочистительные установки. В общем, хотел бы еще раз повторить, что у России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и зеленого роста. Рассчитываю, что к ней будут активно подключаться все регионы нашей страны», - добавил Владимир Путин.

    Напомним, в Кокшетау началась работа XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Энергетика Промышленность Россия Сотрудничество
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