Владимир Путин рассматривает транспортные коридоры как путь к большому евразийскому партнерству - Послание

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Развитие транспортно-логистических коридоров в Евразийском экономическом союзе является основным каркасом для Большого евразийского партнёрства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения с Посланием к Федеральному собранию РФ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Послание главы РФ было посвящено преимущественно внутренним вопросам, в том числе развитию здравоохранения, социальной политики и экономики. Также была вкратце затронута международная повестка и безопасность.

В. Путин начал с событий пандемийного 2020 года, отметив, что Россия смогла сработать на опережение и создать условия, снижающие риски заражения. Он добавил, что страна столкнулась с эпидемией, когда совпали последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века.

«Понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная, - сказал глава РФ. - Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет».

Также В. Путин коснулся проблемы вакцинации. «Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет», - призвал он.

В сфере здравоохранения были поставлены задачи по расширению программ диспансеризации и профилактических осмотров, лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы, злокачественных новообразований, болезней органов дыхания и гепатита С. В. Путин обозначил ряд направлений в социальной сфере, в частности, поручил Правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми с тем, чтобы свести к минимуму угрозу бедности в этой категории. Глава РФ также предложил выделить дополнительные денежные средства на образование и культуру.

Отдельно он затронул проблемы охраны окружающей среды, решения климатических проблем, обозначил необходимость создания новых рабочих мест, поощрения предпринимательской активности и стимулирования частных инвестиций, а также поставил очередные задачи перед кабмином по развитию регионов страны.

В. Путин также сообщил о предстоящем выделении средств из Фонда национального благосостояния на развитие транспортных магистралей. «Прежде всего нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва – Казань и, более того, продлить её до Екатеринбурга, - отметил он. - Таким образом, в 2024 году с учётом действующей трассы Москва – Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала».

Касаясь вопросов глобальной повестки, В. Путин отметил, что смысл и содержание политики России на международной арене – обеспечить мир и безопасность для благополучия российских граждан, для стабильного развития страны. Однако с его слов, не прекращаются недружественные акции в отношении России. Тем не менее Москва ведет себя в этой связи в высшей степени сдержанно и скромно.

«Надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», - предостерег он.

Российский лидер также сообщил, что продолжается совершенствование и качественное укрепление вооружённых сил РФ. Внедряются передовые разработки в формирование боевых систем нового поколения.

В завершение он затронул вопросы межгосударственного сотрудничества на платформе международных и региональных организаций.

«Наши общие проекты в рамках Евразийского экономического союза нацелены на то, чтобы обеспечить рост экономики и благосостояния граждан. При этом здесь появляются новые интересные направления, такие как развитие транспортно-логистических коридоров. Уверен, они станут надёжными инфраструктурными каркасами большого евразийского партнёрства. Российские идеи этого широкого открытого объединения уже осуществляются на практике, в том числе за счёт сопряжения с другими интеграционными процессами», - отметил он.



