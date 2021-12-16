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    Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости РК

    16 Декабря 2021, 15:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника – Дня независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Президента России.

    Глава Российского государства дал высокую оценку успехам, достигнутым Казахстаном в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, а также отметил высокий авторитет страны на мировой арене.

    «Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Хорошую отдачу даёт двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках таких структур, как Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН», – подчеркнул в поздравлении Президент России.

    В.Путин выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении конструктивных российско-казахстанских связей на благо дружественных народов двух стран и в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском континенте.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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