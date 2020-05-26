Владимир Путин поручил исключить риски для здоровья участников Парада Победы в Москве

НОВО-ОГАРЕВО. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», - отдал приказ глава государства.

Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада. «Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше - исключены», - сказал Путин.

Президент пояснил, что посчитал возможным принять такое решение с учетом того, что ситуация в большинстве регионов страны и в самих Вооруженных силах остается стабильной после прохождения пика инфекционных заболеваний. Он также отметил важность того, что «все эти сложные недели и месяцы в войсках продолжалась боевая учеба, решались важнейшие задачи обеспечения обороны России, а личный состав, призывники этого года, благодаря заранее принятым профилактическим мерам, были максимально защищены от угрозы распространения инфекции».

Глава государства не уточнил, будет ли парад проходить со зрителями.

Назначив проведение парада по случаю 75-летия Победы на 24 июня, Путин отметил, что по объективным причинам не получится обеспечить жесткие требования безопасности в случае с маршем «Бессмертного полка», который объединяет в одном строю миллионы граждан. «Когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток, здесь уже никакой дистанции соблюсти невозможно по определению», - сказал Путин.

«Поэтому предлагаю тем не менее провести марш «Бессмертного полка» тоже после парада, но после другого, на месяц позже, а именно - 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы - в День Военно-Морского Флота России», - сказал Путин, приказав провести в этот же день традиционные военно-морские парады на главных базах ВМФ РФ.

Президент заверил, что власти будут самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации и оценивать возможные риски. «Конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка« на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас», - отметил Путин.

«При этом, конечно, будем руководствоваться только ответственным подходом. Жизнь, здоровье, безопасность людей для нас - главная, безусловная ценность», - заключил глава государства.

В 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.



