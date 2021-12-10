Владимир Путин - о создании ЕАЭС: С лёгкой руки Первого Президента Казахстана этот процесс начал развиваться
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РФ Владимир Путин отметил особые заслуги Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в создании ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Действительно, хочу еще раз подтвердить то, что было сказано нашим казахстанским коллегой: Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев был инициатором создания нашего объединения. Прекрасно помню о его телефонном звонке, когда он позвонил и задал ряд сакраментальных, так сказать, вопросов по поводу того, что Россия видит в качестве приоритетов на ближайшее будущее. И договорились, что таким приоритетом и для Казахстана, и для России будет создание интеграционного объединения, о котором мы говорили раньше и к которому были готовы присоединиться и Беларусь и, кстати говоря, Украина тогда. Но с Украиной не получилось, хотя такие намерения были высказаны тогдашним руководством Украины», - сказал Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Глава РФ продолжил, что, тем не менее, с лёгкой руки Первого Президента Казахстана этот процесс начал развиваться.
«И сегодня мы чувствуем, что это было сделано абсолютно правильно – в этот сложный период времени для всей мировой экономики и для нашей экономики тоже. Мы видим, что совместными усилиями удалось также нарастить взаимную торговлю, несмотря ни на какие трудности. За девять месяцев текущего года объём товарооборота между государствами – членами союза – Касым-Жомарт Кемелевич сказал, по их данным, где-то на 16 процентов вырос, по нашей статистике, на 10 процентов превысил аналогичный показатель доковидного 2019 года. Это хороший показатель в любом случае. Устойчивую динамику демонстрируют встречные инвестиции, финансовый сектор и рынок труда», - добавил Владимир Путин.
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