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    Владелицу интернет-магазина по продаже наркотиков задержали в Астане

    6 Мая 2023, 21:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане полицейские на территории парка установили девушку, которая занималась закладкой наркотиков в тайниках. У нее изъято 0,53 гр экстази, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    В ходе обыска съемной квартиры оперативники выявили целый склад с наркотическими веществами, которые задержанная намеревалась сбыть бесконтактно через свой наркомагазин.

    Среди них мефедрон, гашиш, галлюциногенные грибы, марихуана и смола каннабиса. Из незаконного оборота изъято около 400 гр наркотических средств.

    Кроме того, обнаружены стикеры с QR-кодами, которые наркокурьеры расклеивают по городу.

    Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК. Фигурантка водворена в ИВС.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Борьба с преступностью Криминал Борьба с наркотиками
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