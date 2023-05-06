Владелицу интернет-магазина по продаже наркотиков задержали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане полицейские на территории парка установили девушку, которая занималась закладкой наркотиков в тайниках. У нее изъято 0,53 гр экстази, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В ходе обыска съемной квартиры оперативники выявили целый склад с наркотическими веществами, которые задержанная намеревалась сбыть бесконтактно через свой наркомагазин.

Среди них мефедрон, гашиш, галлюциногенные грибы, марихуана и смола каннабиса. Из незаконного оборота изъято около 400 гр наркотических средств.

Кроме того, обнаружены стикеры с QR-кодами, которые наркокурьеры расклеивают по городу.

Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК. Фигурантка водворена в ИВС.