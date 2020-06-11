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    Владелец Zara закроет около 1 200 магазинов по всему миру

    11 Июня 2020, 20:24

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Владелец Zara и Bershka закроет почти 1 200 магазинов по всему миру, после того, как продажи упали почти вдвое из-за пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

    В основном будут закрыты более мелкие и старые магазины, так как владелец концерна Inditex Амансио Ортега, владеющий не только Zara, но и Bershka, Pull & Bear и Massimo Dutti, решил увеличить онлайн-продажи.

    Согласно заявлению концерна Inditex, будут закрыты от 1 000 до 1 200 магазинов в основном в Азии и Европе. Численность персонала останется прежней, правда сотрудникам будут предложены другие позиции, например, отправлять онлайн-покупки.

    Общее количество магазинов Inditex сократится с 7 412 до 6 700. Также было объявлено об открытии 450 новых магазинов, но ритейлер не уточняет, где именно и каких.

    Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, сильно пострадал во время пандемии, продажи упали на 44% до 3,3 млрд евро в период с 1 февраля по 30 апреля первого квартала финансового года.

    Компания сообщила, что чистый убыток за квартал составил 409 миллионов евро. Почти четверть магазинов Inditex оставались закрытыми практически до сегодняшнего дня. Тем не менее, по словам Inditex, онлайн продажи выросли на 50% в годовом исчислении в течение квартала и на 95% в годовом исчислении в апреле.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Испания
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