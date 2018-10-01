Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 16 °С
Алматы: 16 °С
USD 368.70 EUR 423.53
RUB 5.57 CNY 53.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Владельцам нежилых помещений могут увеличить взносы на общедомовые нужды

11 Октября 2018 13:21 170
Поделиться:
Владельцам нежилых помещений могут увеличить взносы на общедомовые нужды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Владельцам нежилых помещений жилых комплексов можно будет увеличивать взносы на общедомовые нужды только в два раза. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев, презентуя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Депутаты предлагают взносы собственников на ремонт жилья хранить в Жилстройсбербанке
Право голоса собственников квартир предлагают определять по площади в РК Собственники квартир смогут следить онлайн за расходованием своих средств - мажилисмен

«В законопроекте предусмотрено, что общим собранием жителей дается возможность увеличить общедолевую нагрузку на владельцев нежилых помещений один к двум, то есть если владельцы платят 50 тенге за кв.м, то на владельцев нежилых помещений, так как они генерируют бизнес потоки, имеют право устанавливать 100 тенге, то есть до 100%, но не более», - пояснил Каирбек Ускенбаев.

Он также добавил, что ранее некоторые КСК увеличивали эту нагрузку на владельцев нежилых помещений ЖК и в три, и в четыре раза.

«Мы должны соблюдать интересы бизнеса, чтобы не отдавать на откуп управленцам ОСИ (Объединение собственников имущества). На общедомовые нужды ложится нагрузка на кв.м. Отметим, что это тот же собственник, и он имеет право соглашаться или нет, тоже имеет право голоса», - добавил Каирбек Ускенбаев.

Отметим, что законопроектом предусматривается замена КСК на ОСИ.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, Жилье,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив