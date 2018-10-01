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Владельцам нежилых помещений могут увеличить взносы на общедомовые нужды
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Владельцам нежилых помещений жилых комплексов можно будет увеличивать взносы на общедомовые нужды только в два раза. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев, презентуя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В законопроекте предусмотрено, что общим собранием жителей дается возможность увеличить общедолевую нагрузку на владельцев нежилых помещений один к двум, то есть если владельцы платят 50 тенге за кв.м, то на владельцев нежилых помещений, так как они генерируют бизнес потоки, имеют право устанавливать 100 тенге, то есть до 100%, но не более», - пояснил Каирбек Ускенбаев.
Он также добавил, что ранее некоторые КСК увеличивали эту нагрузку на владельцев нежилых помещений ЖК и в три, и в четыре раза.
«Мы должны соблюдать интересы бизнеса, чтобы не отдавать на откуп управленцам ОСИ (Объединение собственников имущества). На общедомовые нужды ложится нагрузка на кв.м. Отметим, что это тот же собственник, и он имеет право соглашаться или нет, тоже имеет право голоса», - добавил Каирбек Ускенбаев.
Отметим, что законопроектом предусматривается замена КСК на ОСИ.
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