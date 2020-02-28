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Владельцы авто с армянскими номерами предложили МИИР пути решения их проблем

28 Февраля 2020 20:15
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Владельцы авто с армянскими номерами предложили МИИР пути решения их проблем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан состоялась рабочая встреча вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Аманияза Ержанова и первого заместителя министра внутренних дел Марата Кожаева с инициативной группой граждан, представляющей интересы казахстанских владельцев автомобилей с регистрацией в Республике Армения (Абдрахмановым Д.К., Буркит Д., Ахметовым С.Б., Кажымуратовой А.Т.). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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В ходе встречи представителям инициативной группы подробно разъяснены нормы национального и евразийского законодательства, которые должны соблюдаться при ввозе автомобилей из Республики Армении для их свободного обращения на территории Казахстана.

В соответствии с пояснениями вице-министра индустрии и инфраструктурного развития, ввезенные в Армению по льготным пошлинам автомобили должны обращаться только на территории данного государства. Это было основное условие для Армении при вступлении в Евразийский союз. Он также отметил, что наши граждане при попустительстве армянских властей оформляли автомобили на свое имя как граждане, проживающие в Армении, что является нарушением законодательства ЕАЭС. При этом они не учли, что для эксплуатации в Казахстане таких автомобилей им необходимо уплатить сбор за регистрацию, утилизационный сбор и доплатить таможенные платежи, согласно законодательству РК, при этом транспортные средства должны соответствовать Техническому регламенту ЕАЭС.

Представители инициативной группы выразили мнение о легализации ввезенных ими автомобилей, а именно с освобождением от платежей, необходимых для их регистрации в Казахстане, вне зависимости от соответствия Техническому регламенту. Кроме этого, инициативной группой предложено ввести запрет на ввоз физическими лицами автомобилей из Армении с 1 марта 2020 года, либо установить для таких транспортных средств размер страховки не менее 3 млн. тенге.

В свою очередь, представителями уполномоченных органов предложены варианты регистрации автомобилей с учетом действующего законодательства.

«Одним из возможных вариантов может стать регистрация по примеру временного ввоза иностранных автомобилей без уплаты сбора за первичную регистрацию, другой вариант – временная регистрация с отсрочкой на год уплаты сбора за первичную регистрацию» - отметил М.Кожаев. «В обоих вариантах предусматривается эксплуатация авто до полного износа без права отчуждения».

При этом, что автомобиль – это источник повышенной опасности, его техническое состояние напрямую влияет на безопасность на дорогах и жизнь участников дорожного движения. В связи с чем, автомобили должны в обязательном порядке соответствовать Техническому регламенту.

По итогам встречи предложено продолжить обсуждение данного вопроса на площадке Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Автовладельцам рекомендовано воздержаться от неконструктивных действий, они были предупреждены о недопустимости нарушения законодательства Казахстана, в части проведения незаконных митингов.


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Ключевые слова: Правительство РК, Транспорт,
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