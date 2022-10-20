Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Владельцев оружия проверили полицейские Шымкента

    20 Октября 2022, 10:15

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - С 17 октября полицейские ДП Шымкента проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Кару», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Шымкента.

    Главная цель мероприятия - осуществление государственного контроля за оборотом гражданского оружия. В ходе ОПМ проводится проверка владельцев оружия, а также охотничьих магазинов, охранных агентств. На сегодняшний день проверено 683 владельца оружия. К административной ответственности привлечены 19 лиц.

    Из незаконного оборота изъято 6 единиц оружия.

    Оперативно-профилактическое мероприятие «Кару» продлится до 26 октября.


    Фото: Р. Атажанова

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МВД РК Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первый автомобиль-конструктор легализовали в Костанае
    Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала в Казахстане
    Более тысячи жителей Шымкента вступили в брак через мобильное приложение
    Три эвакуационных пункта создали в Бородулихинской районе Абайской области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз