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    Владельцев электросамокатов призвали использовать каски и перчатки

    12 Апреля 2022, 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МВД призвали при передвижении на электросамокатах использовать каски и перчатки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все должны соблюдать элементарные правила предосторожности и безопасности. Пусть одевают каски, перчатки, ездят по тротуару , велодорожкам и все», - сказал на брифинге в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов, отвечая на вопросы журналистов.

    Вместе с тем, он пояснил, как должны передвигаться электросамокаты.

    «Они (электросамокаты) не имеют права двигаться по дорогам, они должны двигаться по велодорожке, а где их нет, они должны двигаться по тротуару. Потому что без этого никак, это, как было уже сказано, не транспорт. Мы этот вопрос сейчас прорабатываем и к нему еще не раз вернемся», - отметил Атыгай Арыстанов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают единые правила эксплуатации электросамокатов.

    «В настоящее время в нормативных актах отсутствует какая-либо классификация типов электросамокатов, так как отнесение к какому-либо типу (транспортного средства) , то есть к мопеду или скутеру невозможно из-за ряда принципиальных технических отличий и особенностей эксплуатации. При этом отсутствие классификации и технических требований к данным устройствам не позволяет законодательно установить необходимые методы технического регулирования, правила обращения на рынке, ввода его в эксплуатацию, требований по безопасности, процедуры проведения оценки соответствия, единые требования к маркировке», - пояснил заместитель начальника управления дорожной безопасности МВД РК Арман Айтыбеков, отвечая на вопросы журналистов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Безопасность МВД РК
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