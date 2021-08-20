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    Владельцев четырех букмекерских контор привлекли к ответственности в Алматы

    20 Августа 2021, 19:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу привлечены к ответственности руководители четырех букмекерских контор в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

    Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы привлечены к ответственности руководители букмекерских контор «PariMatch», «ВК Triumph», «Фаворит» и «PROFITBetting».

    Должностные лица этих заведений были признаны виновными в организации незаконного игорного бизнеса.

    Следствием было доказано, что руководители букмекерских контор, наряду с легальным бизнесом, в стенах своих заведений организовали подпольное онлайн-казино.

    Приговором суда должностные лица «PariMatch» и «BK Triumph», в связи с извлечением небольшой суммы дохода, оштрафованы на 500 и 200 МРП соответственно.

    Руководители букмекерских контор «Фаворит» и «PROFITBetting» за период своей деятельности извлекли нелегальный доход от противоправной схемы в особо крупном размере и осуждены к 4 годам лишения свободны.

    Общая сумма конфискованного имущества у осужденных составила более 700 миллионов тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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