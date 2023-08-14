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    Владельцев бродячего скота оштрафовали в Экибастузе

    14 Августа 2023, 22:30

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На владельцев скота наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3 МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Экибастузе с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и краж скота за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных к административной ответственности привлекли 1318 владельцев скота», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Наказание понесли жители поселка Шидерты. 43-летний житель поселка отпустил лошадей на выпас и оставил без присмотра. Лошади бродили по поселку по улице Абая. Жители обратились в полицию и сообщили, что животные вытаптывают насаждения, загрязняют улицы и по улице невозможно пройти.

    В другом случае сельчане сообщили о двух лошадях, бродивших в течение нескольких дней по поселку. Полиция этих лошадей перевезла на специальную стоянку для животных в ближайшее крестьянское хозяйство, с которым акимат поселка Шидерты составил договор о временном содержании выявленного бесхозного скота. Владельца лошадей установили, им оказался 59-летний житель поселка.

    «В обоих случаях на сельчан составлен протокол по статье 408 КРКоАП «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных», наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3 МРП», - сообщил первый заместитель начальника управления полиции Экибастуза Толеген Кудайбергенов.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Регионы Казахстана Животные Экибастуз полиция
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