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    Владельцев бесхозного скота наказали в Павлодарской области

    6 Апреля 2022, 12:02

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция выявила бродивших без присмотра коров около села Успенка, а также бесхозных лошадей близ Белоусовки и в Таволжане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Крупный рогатый скот в количестве 8 голов бродил по селу Успенка, а также вблизи автодороги Павлодар-Успенка–граница РФ». 12 лошадей бесхозно паслись в селе Белоусовка, аналогичный факт установлен и в селе Таволжан: здесь 6 голов сельскохозяйственных животных бродили без пастуха», – рассказал начальник отдела полиции Успенского района Берик Оралов.

    По его словам, весь бесхозный скот помещен на специализированную штрафную стоянку. Владельцы животных установлены и привлечены к административной ответственности по статье 408 КРКоАП, поэтому каждому предстоит выплатить штраф в размере трех месячных расчётных показателей.

    «Стражи порядка предупреждают животноводов подходить к вопросу выпаса скота более серьёзно и помнить, что теперь за нарушение статьи 408 КРКоАП сразу налагается штраф без предупреждения», - добавили в ДП региона.

    Кадр из видео

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Борьба с преступностью Безопасность Видео МВД РК Регионы Казахстана Животные
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