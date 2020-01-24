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    Владельцев автомобилей из стран ЕАЭС обяжут оплатить таможенные пошлины до 1 марта 2021 года

    24 Января 2020, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Владельцам автомобилей, завезенных из стран ЕАЭС, необходимо будет оплатить таможенные пошлины до 1 марта 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет.

    «К примеру, в России и Кыргызстане наши граждане приобретают автомашины по доверенности, не являясь владельцами, они эксплуатируют их в Казахстане без постановки на учет. В Армении же наши граждане, нарушая законодательство Казахстана, оформляют технические паспорта. Большинство ввезенных в страну таких автомобилей не ставится на учет», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что таких транспортных средств десятки тысяч.

    «Я даю поручение Генеральной прокуратуре - дать правовую оценку сложившейся ситуации. Для разрешения данной проблемы Правительству в месячный срок в разовом порядке следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент пояснил, что регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года.

    «Такие автомобили должны соответствовать требованиям технического регламента. При этом граждане должны уплатить регистрационный сбор и госпошлину. Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачи в пользование и распоряжение другим лицам. До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобилей на постоянный учет, либо вывести его из страны, либо осуществить иные, незапрещенное законодательством меры», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    В заключение Глава государства поручил Правительству прекратить незаконный ввоз автомобилей из других стран.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Правительство РК Транспорт ЕАЭС Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год)
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