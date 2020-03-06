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    Владельцев 675 тысяч неактивных счетов установили в ЕНПФ

    6 Марта 2020, 13:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники Единого накопительного пенсионного фонда нашли владельцев 675 тысяч неактивных счетов. В результате на счета поступило более полумиллиона взносов на 4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники Единого накопительного пенсионного фонда в 2019 году установили контакты с 675 тысячами владельцами неактивных «спящих» счетов. Данная категория счетов не пополняется в течение одного года и более. В их числе самозанятые, безработные, а также категория граждан, которая временно не отчисляет пенсионных взносов – находящиеся в декретном отпуске более одного года, учащиеся, практиканты, стажёры, домохозяйки, инвалиды, военнослужащие, осужденные», - сообщили в пресс-службе фонда.

    В рамках информационно-разъяснительной работы ЕНПФ, вкладчикам была доведена информация о важности осуществления перечислений обязательных пенсионных взносов, по результатам проведенной работы, на 128 тысяч индивидуальных пенсионных счетов поступило 523 202 взноса на общую сумму 4 млрд тенге.

    Таким образом, ЕНПФ продолжает работу со «спящими» счетами и проводит поиск вкладчиков, не пополняющих свои счета на протяжении последних лет.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Экономика ЕНПФ
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