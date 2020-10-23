Владельцам погибшей птицы в СКО выплачено более 113 млн тенге компенсации

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Жители Северо-Казахстанской области получили около 75 млн тенге в качестве компенсации за погибшую из-за гриппа домашнюю птицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства РК.

В Казахстане падеж птиц из-за высокопатогенного гриппа был зарегистрирован в 7 областях – в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской. Причем, наибольшее количество павшей птицы отмечено в СКО.

В настоящее время падеж птиц практически прекратился. В личных подворьях за последние 2 недели новых случаев не зарегистрировано.

В целом, благодаря оперативному введению карантина, дезинфекции, вакцинации и ликвидации погибших и контактных птиц, распространение заболевания остановлено. Сейчас продолжаются ликвидационные мероприятия, начаты выплаты компенсации владельцам павшей птицы.

В ЛПХ из-за ВПГП погибло 26 547 голов, на трех птицефабриках – 860 306 (ТОО «Бишкульская птицефабрика», «Агроинтерптица», «Адель-кус»). Доля погибшей и уничтоженной птицы не превышает 1,8% от общего поголовья птиц в Казахстане, которое насчитывает 46,7 млн единиц.

В соответствии с приказом министра сельского хозяйства РК от 30 октября 2014 года № 7-1/559 «Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии» акиматам областей 7 октября 2020 года были направлены письма о необходимости оказания содействия птицеводам в процессе формирования пакета документов для получения компенсаций.

На сегодняшний день РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» КВКН МСХ РК выплатило уже более 113 млн тенге за 28 864 головы птиц. При этом, жителям Северо-Казахстанской области выплачено более 74,5 млн тенге за 15 693 головы птиц. Это около 73% всех компенсационных выплат, осущественных на сегодняшний день.

Необходимо отметить, что в настоящий момент в производстве находятся документы на выплату за 1 817 голов птиц. По мере поступления документов, являющихся основанием для начисления выплат, работа по перечислению компенсаций будет продолжаться.

Важно отметить, что в случае уничтожения птицы без официальной регистрации и без составления комиссионных актов утилизации трупов пострадавших птиц компенсация не будет производиться. О порядке получения компенсационных выплат Министерство сельского хозяйства РК уведомило владельцев птицы через свой официальный сайт и средства массовой информации 17 сентября т.г.

Ранее также сообщалось, что для вакцинации птиц КВКН МСХ РК было направлено 7,7 млн доз вакцины, в том числе 3,3 млн доз, выделенных в феврале для вакцинации против птичьего гриппа по плану ветеринарных мероприятий.

Вакцинация была произведена в очагах заражения, в птицеводческих хозяйствах приграничных районов ряда областей РК, в радиусе 20 км вокруг птицефабрик и по маршруту диких перелетных птиц.

4 августа из-за вспышки высокопатогенного вируса гриппа птиц в Российской Федерации Комитет ветконтроля и надзора МСХ РК ввел ограничения на ввоз и транзит живых птиц, птицеводческой продукции и сопутствующих товаров из Челябинской области, а 26 августа – из Омской области.

В МСХ РК отметили, что возбудитель птичьего гриппа был занесен на территорию Казахстана дикими перелетными птицами, которые мигрируют с севера на юг.

В сентябре 2020 года высокопатогенный грипп птиц был выявлен в 26 странах мира (всего 459 очагов). В Российской Федерации погибло более 1,5 млн голов птиц.