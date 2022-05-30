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    Владельца упавшего крана в окно жилого дома в Нур-Султане оштрафовали

    30 Мая 2022, 10:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После падения стрелы крана в окно жилого дома компания ТОО «Стройкласс-Механизация» создала комиссию для проведения внутреннего расследования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комиссия установила, что инцидент произошел в результате того, что не сработал ограничитель грузоподъемности и датчик длины стрелы автомобильного крана», - сообщили в пресс-службе Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    Вместе с тем, владелец автомобильного крана за нарушение требований по безопасному ведению работ привлечен к административной ответственности по статье 298 части 1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

    Согласно статье, нарушение влечет штраф для физических лиц в размере 10, для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50, для субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 месячных расчетных показателей. Размер МРП на 1 апреля 2022 года составляет 3 180 тенге.

    Инцидент произошел 28 апреля, когда в ходе проведения строительно-монтажных работ автомобильный кран разбил окно на 6-ом этаже ЖК «Коркем Тауэр».

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Происшествия Строительство Жилье Общество МЧС
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