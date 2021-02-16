Владельца ресторана наказали за нарушение карантина в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - За нарушение карантина привлечен к ответственности владелец ресторана в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Сотрудниками управления полиции Абайского района департамента полиции города Шымкента совместно с мобильной группой, созданной в целях контроля за соблюдением требований карантина, на постоянной основе проводятся мониторинговые работы.

В ходе рейдового мероприятия был установлен ресторан «Омар ата», расположенный по улице аль-Фараби в Абайском районе, в котором проводилось торжественное мероприятие с большим скоплением людей. Собранные по факту документы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Абайского района для принятия соответствующих мер по статье 425 КоАП РК.

