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    Владельца ресторана наказали за нарушение карантина в Шымкенте

    16 Февраля 2021, 21:42

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - За нарушение карантина привлечен к ответственности владелец ресторана в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Сотрудниками управления полиции Абайского района департамента полиции города Шымкента совместно с мобильной группой, созданной в целях контроля за соблюдением требований карантина, на постоянной основе проводятся мониторинговые работы.

    В ходе рейдового мероприятия был установлен ресторан «Омар ата», расположенный по улице аль-Фараби в Абайском районе, в котором проводилось торжественное мероприятие с большим скоплением людей. Собранные по факту документы направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Абайского района для принятия соответствующих мер по статье 425 КоАП РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение МВД РК Шымкент Коронавирус в РК
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