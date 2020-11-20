Владельца подпольного игорного заведения осудили в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК установили в селе Кулан Жамбылской области подпольное игорное заведение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ.

В целях пресечения и документирования незаконной деятельности, сотрудники Департамента провели негласный контрольный закуп. Таким образом был зафиксирован факт организации жителем села незаконного игорного бизнеса.

В ходе осмотра подпольного заведения были обнаружены и изъяты 5 игровых автомата, денежные средства в сумме 92 000 тенге.

Рыскуловским районным судом Жамбылской области организатор признан виновным и осужден за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 307 ч.1 УК РК.