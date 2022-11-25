Владельца мебельного цеха задержали в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудниками полиции города Костаная раскрыто крупное мошенничество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полицейские задержали владельца местной фирмы по изготовлению мебели, который обманным путем завладел деньгами в сумме 10 млн тенге.

«В управление полиции города Костаная поступило несколько заявлений от жителей областного центра по факту их обмана. Дело в том, что горожане заказали мебель в местной фирме. При оформлении заказа с покупателей брали предоплату - половину суммы заказа. Но свои обязательства фирма так и не выполнила. По данным обращениям было начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество»,- прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

При проведении следственно-оперативных мероприятий был задержан 50-летний местный предприниматель, который владел мебельным цехом.

«Деньги, взятые в качестве предоплаты, он присвоил себе, после отключал телефон и на связь не выходил. В других случаях он обещал выполнить заказ, но сроки опять затягивал. Таким образом, пострадали 25 костанайцев»,- добавили в ведомстве.

В ведомстве считают, что количество пострадавших может быть больше. Поэтому просят граждан, столкнувшихся с подобной ситуацией, обращаться по телефону «102» или с письменным заявлением в управление полиции.

По данным полиции, с начала года завершено расследование и направлены в суд дела по 201 факту мошенничества.



