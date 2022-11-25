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      Костанайская область

    Владельца мебельного цеха задержали в Костанае

    25 Ноября 2022, 18:57

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сотрудниками полиции города Костаная раскрыто крупное мошенничество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Полицейские задержали владельца местной фирмы по изготовлению мебели, который обманным путем завладел деньгами в сумме 10 млн тенге.

    «В управление полиции города Костаная поступило несколько заявлений от жителей областного центра по факту их обмана. Дело в том, что горожане заказали мебель в местной фирме. При оформлении заказа с покупателей брали предоплату - половину суммы заказа. Но свои обязательства фирма так и не выполнила. По данным обращениям было начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество»,- прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

    При проведении следственно-оперативных мероприятий был задержан 50-летний местный предприниматель, который владел мебельным цехом.

    «Деньги, взятые в качестве предоплаты, он присвоил себе, после отключал телефон и на связь не выходил. В других случаях он обещал выполнить заказ, но сроки опять затягивал. Таким образом, пострадали 25 костанайцев»,- добавили в ведомстве.

    В ведомстве считают, что количество пострадавших может быть больше. Поэтому просят граждан, столкнувшихся с подобной ситуацией, обращаться по телефону «102» или с письменным заявлением в управление полиции.

    По данным полиции, с начала года завершено расследование и направлены в суд дела по 201 факту мошенничества.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область МВД РК Мошенничество Костанай
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