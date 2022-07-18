Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    Владельца магазина застрелили в ЗКО

    18 Июля 2022, 22:15

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Предприниматель был убит выстрелом в голову. Орудие преступления было найдено во дворе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    18 июля в пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали подробности преступления.

    Мужчина был владельцем магазина. Труп бизнесмена с признаками насильственной смерти был обнаружен 15 июля в 22.00 городе Аксай. Тело мужчины было найдено в прихожей его дома по улице Ихсанова. Предприниматель был убит выстрелом в голову.

    Во дворе дома возле калитки был обнаружен и изъят обрез гладкоствольного одноствольного ружья неизвестной марки. Труп направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу в Уральск. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 ч.1 УК РК «Убийство».

    Фото: mgorod.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сигареты на сумму свыше 89 млн тенге изъяли в Сатпаеве из теневого оборота
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске