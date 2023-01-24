Владельца ликвидированного Capital Bank Kazakhstan обязали вернуть Нацбанку свыше 15 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бизнесмена и владельца ликвидированного банка Capital Bank Kazakhstan Орифджана Шадиева обязали вернуть Национальному банку более 15 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

«После вмешательства прокуратуры Верховный суд обязал бизнесмена Шадиева О.К. вернуть Национальному банку заемные средства на сумму свыше 15 млрд тенге», - сказано в сообщении Генпрокуратуры РК.

Также в ведомстве добавили, что по актам прокуроров государству возвращено имущество, незаконно переданное олигополиям, защищены интересы бизнеса и права граждан.

По 18 протестам генерального прокурора государству возвращены магистральные железнодорожные пути, предотвращены потери бюджета на 21,1 млрд тенге.

Через высшую судебную инстанцию отстояли законность уведомления Министерства энергетики об уплате ТОО «Жаикмунай» в бюджет штрафа в размере 580 млн тенге за невыполнение договорных обязательств.

В интересах предпринимателей по актам прокуроров пересмотрено 9 судебных актов, в том числе 7 - по протестам генерального прокурора.

К примеру, Верховный суд отменил необоснованное уведомление о доначислении ТОО «Стройастес» налогов на 859 млн тенге.

Еще по ряду дел по протестам Генеральной прокуратуры защищены права граждан в сфере земельного, жилищного законодательства.

В результате, по актам прокурорского надзора сформирована единообразная судебная практика по гражданским и административным делам.

Напомним, летом 2021 года «Capital Bank Kazakhstan» лишили лицензии. Размер активов Банка на дату лишения лицензии составил 38,5 млрд тенге, ссудный портфель – 33,9 млрд тенге, в том числе 30,4 млрд тенге или 89,8% ссудного портфеля банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составлял 149 млн тенге, при этом объем неисполненных клиентских платежей превысил 15,0 млрд тенге.

К моменту отзыва лицензии задолженность Capital Bank перед Нацбанком по основному долгу составила 12,6 млрд тенге. Capital Bank Kazakhstan начал терпеть убытки в 2016 году, которые в 2019 году превысили 2,4 млрд тенге.



