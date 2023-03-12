Владельца крупной жамбылской сельхозкомпании оштрафовали за долги по зарплате

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области выявили компании, которые задолжали своим сотрудникам крупные суммы по зарплате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году государственные инспекторы труда совместно с органами прокуратуры выявили задолженность по заработной плате на общую сумму 852 млн тенге на 14 предприятиях. В результате принятых мер задолженность полностью погашена, защищены права 3 430 работников», - сообщил руководитель управления инспекции труда акимата Жамбылской области Жарылкасын Айтаков.

По словам спикера, на сегодняшний день в области есть задолженность по заработной плате на нескольких предприятиях.

«Есть задолженность на трех предприятиях группы компаний ТОО «Альтаис групп» перед 279 работниками на сумму 55,9 млн тенге. ТОО «ТаразКұрылысИнвест» - перед 148 работниками на 41,3 млн тенге за декабрь 2022 года и январь 2023 года, ТОО «Айя-Сервис» - перед 92 работниками на 11,5 млн тенге и товарищество «КАТЅА» - перед 39 работниками на 3,1 млн тенге за январь 2023 года».

Вопрос по выплате заработной платы работникам ТОО «Альтаис групп» неоднократно рассматривался в 2022 году на заседаниях трехсторонней комиссии и антикризисного штаба, однако задолженность по заработной плате в этой компании не уменьшается.

В соответствии со статьей 152 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность по неоднократным задержкам выплаты заработной платы в полном объеме и в установленные сроки в связи с использованием денег на иные цели лицом, выполняющим управленческие функции.

«Если данный вопрос не будет решен, в органы прокуратуры поступит представление о принятии мер», - сказал Жарылкасын Айтаков.

В декабре прошлого года прошла внеплановая проверка в АО «Меркенский племенной завод» в ходе рассмотрения коллективного заявления сотрудников компании. Выявлена задолженность по заработной плате в размере 20,3 млн тенге за сентябрь - ноябрь 2022 года перед 109 работниками.

«Президенту АО «Меркенский племенной завод» А. Ахметову выписан штраф в размере 103 500 тенге и выдано предписание, подлежащее обязательному исполнению - выплатить работникам АО задолженность по заработной плате в полном объеме. Однако официальной информации со стороны АО не поступало. В судебные органы будет подано исковое заявление», - отметил спикер.

По итогам 2022 года в ситуационный центр внедрено 10 предприятий Жамбылской области. В социальных сетях опубликованы посты, комментарии по трудовым отношениям и по задолженности по заработной плате. В списке должников: филиалы «ГПК Каратау», «НДФЗ», «Завод минеральных удобрений» и «ЖТК» компании «Казфосфат». В задолжниках также числятся: филиал «Таразское локомотиворемонтное депо» ТОО «Қамқор Локомотив», МК «Кыргыз темир жолу» НК», АО «Таразэнергоцентр», ТОО «ТаразҚұрылысИнвест», «Айя Сервис».

«На сегодняшний день пять предприятий исключены из этого списка в связи со стабилизацией проблем - филиалы «ГПК Каратау», «НДФЗ», «Завод минудобрений», «ЖТК» ТОО «Казфосфат» и АО «Таразэнергоцентр», – отметил руководитель управления инспекции труда акимата Жамбылской области Жарылкасын Айтаков.