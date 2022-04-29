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    Владельца автокрана оштрафовали за нарушение правил безопасности на стройке в столице

    29 Апреля 2022, 19:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Штраф наложен за нарушение правил по безопасному ведению работ на стройке на пересечении проспектов Улы Дала и Кабанбай батыра в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось , что жители столицы попросили власти принять меры по обеспечению безопасности в районе стройки. По их словам, недалеко от строящегося объекта находится школа-лицей № 85. В этом районе постоянно ходят дети. Также из-за стройки создается транспортный коллапс.

    «Во время производства работ оператор автомобильного крана, нарушив технику безопасности, произвел перемещение груза за территорией красной линии объекта. Государственными инспекторами проведена разъяснительная беседа с собственником автомобильного крана, владельцем ИП «Бас техника» и за нарушение правил по безопасному ведению работ наложено административное взыскание в виде штрафа по части первой статьи 298 КоАП РК», - сообщили в пресс-службе департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по городу Нур-Султану.

    Согласно Кодекса об административных нарушениях, по данной статье предполагается штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей. Размер МРП в этом году составляет 3 063 тенге.

    Инцидент произошел на строительном объекте, генеральным подрядчиком которого является ТОО «Bazis Construction».

    Как сообщалось ранее, еще один случай с падением стрелы автокрана произошел вчера. Она попала в окно квартиры на шестом этаже в один из жилых домов в Нур-Султане.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Происшествия Строительство Безопасность
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