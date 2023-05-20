ВКО является одним из лидирующих регионов по объемам выбросов - глава Минэкологии

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова провела пресс-конференцию для региональных СМИ и ответила на их вопросы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В начале встречи Зульфия Сулейменова отметила, что Восточно-Казахстанская область является одним из лидирующих регионов по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий.

«Фактический объем выбросов загрязняющих веществ по стране за 1 квартал этого года составил порядка 401,08 тысячи тонн, в том числе на ВКО приходится 13,15 тысячи тонн, что на 3,2% ниже аналогичного периода. Это достигнуто за счет реализации природоохранных мероприятий. В Дорожной карте по решению экологических проблем в регионе предусмотрено 35 мероприятий. Из них исполнено 3», - сказала Зульфия Сулейменова.

Кроме того, она отметила, что основными проблемами в области являются слаборазвитая инфраструктура управления отходами, несоответствие полигонов твердых бытовых отходов нормам, значительное количество несанкционированных свалок и высокая изношенность КОС, либо их отсутствие.

«В Восточно-Казахстанской области по итогам 1 квартала этого года доля переработки и утилизации составила 21,9%, что выше аналогичного периода на 9%. 60% населения региона охвачено услугами по сбору и вывозу ТБО. Раздельный сбор и сортировка внедрена в 2 населенных пунктах области, действует 56 предприятий по управлению отходами из 768 по стране. В рамках космомониторинга в 2022 году в регионе выявлена 241 свалка. Ликвидировано порядка 79%», - добавила министр.







