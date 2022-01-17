ВКО перешла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Восточно-Казахстанская область перешла в «красную» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Согласно данным матрицы оценки эпидемиологический ситуации, на 16 января все регионы страны находятся в «красной» зоне в связи с циркулированием нового штамма «омикрон», а также увеличением числа случаев заболеваемости COVID-19.

Восточный Казахстан несколько недель держался в «зелёном» сегменте, но вчера зашёл в «красный». По официальным данным Управления здравоохранения, на 17 января текущего года за сутки в регионе зарегистрировано 213 новых случаев заражения КВИ. Из них 199 симптомных и 14 бессимптомных вирусоносителей. Пока на территории области штамм «омикрон» не обнаружен.

Общий показатель занятости коечного фонда составляет 9,6 процента. За сутки четверо пациентов выписаны из стационаров в связи с выздоровлением. Всего в условиях стационара лечение оказывается 183 пациентам.

Текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе озвучил на брифинге заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Галымбек Алин.

«17 января вышло новое постановление главного санврача области, согласно которому в регионе вновь вводится ужесточение санитарно-карантинных мер, – сообщил он. – Ограничительные мероприятия, предусмотренные требованиями к «красной» зоне, начнут действовать с 20 января 2022 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. Режим и сроки ограничительных мер могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории региона.

Согласно документу, в Бородулихинском, Зайсанском, Шемонаихинском, Урджарском районах будут действовать четыре санитарных поста на автопереходах через государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», «Бахты», «Майкапчагай».

»В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению коронавирусной инфекции, с 20 января 2022 года в ВКО начнут действовать дополнительные меры профилактики, в том числе на объектах, участвующих в проекте Ashyq«, – отметил спикер.

На объектах, независимо от участия в проекте Ashyq, запрещается деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний; проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и другие) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие); конференций, семинаров, выставок, форумов; деятельность ночных клубов; обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию); проведение частных встреч (исключение – до десяти привитых человек).

Вход в спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны возможен только для лиц, имеющих «зелёный» статус в Ashyq.

Проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, запрещено, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq с заполняемостью до 30 человек.

Сокращается количество посетителей за одним столиком до четырёх человек на объектах общественного питания (из разных домохозяйств); заполняемость кинотеатров (участников проекта Ashyq) – не более 30 процентов.