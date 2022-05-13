Включить воспитателей частных детсадов в список участников жилищных госпрограмм предложили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обеспечить соцпакетом воспитателей частных детских садов просит Казахстанская Ассоциации непрерывного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане законодательно указано, что воспитателям детских садов положены выплаты и надбавки за квалификацию, но в бюджете на эти цели деньги не закладывают. Акимат государственным детским садам как-то из местного бюджета дает. В итоге воспитатель ищет любую лазейку, чтобы попасть в государственный детсад. Плюс воспитатели государственных детских садов получают по льготным условиям квартиры, а работающие в частных детсадах не получают. Хотя бы арендное жилье, льготные кредиты можно же сделать для наших воспитателей. Какая разница, где он работает, сегодня здесь, а завтра там, он же тоже воспитатель», - сказала на специальной пресс-конференции председатель Казахстанской Ассоциации непрерывного образования Лейла Куленова.

Представители Ассоциации предлагают включить воспитателей частных детских садов в список участников жилищных госпрограмм.

Ранее сообщалось, что за все годы функционирования не было организовано курсов повышения квалификации для воспитателей частных детских садов.

Казахстанская Ассоциация непрерывного образования считает нецелесообразным предложение Министерства образования и науки Республики Казахстан о введении лицензирования на деятельность дошкольных организаций, так как это не решит проблемы с качеством предоставляемых населению услуг. По мнению предпринимателей, работающих в этой области, эта мера никак не повлияет на контроль качества предоставляемых услуг, а только создаст дополнительные барьеры для МСБ, что может привести к закрытию ряда частных дошкольных организаций и увеличению числа теневых детских садов.