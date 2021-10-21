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    Включить примеры дружбы народов Казахстана в образовательные процессы поручил Президент

    21 Октября 2021, 14:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обратить особое внимание на вклад представителей различных этносов в развитие нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Неоценимый вклад в сохранение музыкального наследия нашего народа внесли композиторы Александр Викторович Затаевич и Евгений Григорьвич Брусиловский. Произведения казахской литературы открыли мировому читателю писатели-переводчики Морис Семашко, Герольд Бельгер, Анатолий Ким, Иван Щеголихин. Представители многих этносов оставили заметный след не только в культуре Казахстана, но и в науке и промышленности, а также в других сферах деятельности», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

    Президент привел примеры.

    «Нашу бесценную природу и достояние – знаменитые на весь мир дикие яблони и тюльпаны – впервые описали ботаники Иоганн Сиверс и Эдуард Регель. Сегодня эстафету первооткрывателей успешно продолжает археолог Виктор Зайберт, который более 40 лет назад совершил сенсационное открытие древнейшего поселения Ботай, собрав неоспоримые доказательства того, что коневодство зародилось на территории именно нашей страны. Подобные примеры дружбы народов, деятельного гражданского патриотизма и любви к Казахстану представителей различных этносов должны находить достойное отражение в образовании, культурно-просветительской, информационной политике страны», - заключил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Образование АНК Патриотизм Общественный контроль МИОР
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