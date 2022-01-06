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    15:34, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Вкладчиков «Отбасы банка» не будут штрафовать за просроченные во время режима ЧП платежи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вкладчиков «Отбасы банка» не будут штрафовать за просроченные во время режима ЧП платежи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Вкладчиков «Отбасы банка» не будут штрафовать за просроченные платежи с 5 по 19 января. Об этом сообщили в финансовом институте. По данным организации связано это с чрезвычайным положением в стране.

    Напомним, с сегодняшнего дня приостановили работу банки второго уровня. Простаивают и некоторые банкоматы. Всего их в республике свыше 12 тысяч, и связано это с отсутствием интернета. Кроме того, нет возможности обеспечить безопасность инкассаторов при пополнении банкоматов.


    Теги:
    Главная Общество ЧП-2022
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